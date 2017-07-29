Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что вскоре зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП) можно будет при помощи мобильного приложения.

«Приложение позволит зафиксировать происшествие, отправить информацию в страховую компанию и получить все выплаты», — цитирует Черникова, выступившего в эфире телеканала «Россия 24», «Федеральное агентство новостей».

Также специалисты Госавтоинспекции работают со страховыми компаниями над созданием механизма по предотвращению мошенничества при оформлении ДТП по европротоколу, отметил он.