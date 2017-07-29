Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее также занимал пост губернатора Одесской области, но был лишен украинского гражданства указом президента страны Петра Порошенко, заявил, что не собирается запрашивать гражданство в других странах и просить политического убежища.

«Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет», — заявил Михаил Саакашвили в интервью телекомпании «Рустави-2», подчеркнув, что он по-прежнему считает себя гражданином Украины.

Экс-глава Грузии также считает решение Петра Порошенко о лишении его гражданства незаконным актом, который нарушает конституцию страны и международные обязательства Украины.

Кроме того, Михаил Саакашвили заявил, что он вместе со своей командой собирается начать на Украине большую мобилизацию. «Мы пройдем все правовые инстанции, и над этим работают украинские юристы, и нам помогают и зарубежные юристы», — пояснил бывший президент Грузии.