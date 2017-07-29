В американском штате Мэриленд полицейские задержали женщину за кражу подгузников в одном из супермаркетов. Как сообщили правоохранители, она оплатила продукты, но денег на подгузники для ребенка не хватило, и она попыталась их украсть.

Женщина воспитывает ребенка одна, поэтому молодой офицер Беннет Джонс пожалел женщину и оплатил товар стоимостью $15.

О поступке своего сотрудника в Facebook рассказала полиция Лорела. Правоохранители выложили фотографию Беннета с забавной подписью.

«Хотя мы часто шутим, что наши новобранцы всё еще носят подгузники, оказывается, что Беннет Джонс покупал их не для себя», — цитирует их сообщение Life.ru.