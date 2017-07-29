США сократят штат дипмиссий в России почти на 750 человек
Американские дипломатические миссии на территории РФ сократят штат своих сотрудников на 745 человек.
Сотрудники, являющиеся гражданами США, отправятся на родину, а россиян, которые трудились в американских дипмиссиях, уволят.
Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
В четверг российский МИД объявил, что с 1 сентября США должны привести количество персонала в диппредставительствах в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Таким образом, общее количество персонала в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации сократится до 455 человек.
Помимо этого с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Такое решение российского дипломатического ведомства стало реакцией на готовящиеся США новые антироссийские санкции.