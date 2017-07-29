Иранские военные прокомментировали обстрелы своих патрульных катеров со стороны американских военных в Персидском заливе. Они назвали действия США непрофессиональными и пригрозили, что подобные инциденты могут привести к «серьезным последствиям для американцев и региона».

Об этом заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам Расул Санаи Рад, передает агентство Tasnim.

«Поступки американцев — это непрофессиональное поведение», — отметил он.

Всего за неделю было зафиксировано два инцидента со стрельбой со стороны ВМС США по иранским катерам. Обстрелы произошли 25 и 28 июля.