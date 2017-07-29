Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что встретится с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в Тегеране. Об этом пишет «РИА Новости».

«Да, будет встреча с Дмитрием Рогозиным в Тегеране. Обсудим то, о чем не удалось поговорить в Кишиневе на этой неделе», — сказал Додон.

Встреча президента Молдавии и Рогозина состоится на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, которая назначена на 5 августа. Они планируют обсудить запрет Румынии на пролет российского самолета, в котором также летел Рогозин.

Напомним, власти Румынии запретили самолету пересечь воздушное пространство страны под предлогом того, что на борту находится «санкционная персона».