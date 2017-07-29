Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну заявил, что реакция вице-премьера России Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей пропустить самолет с российской делегацией абсолютно неуместна. Но при этом румынские власти не хотят «раздувать» это заявление, сообщает агентство Аgerpres.

«Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию, с нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других», — сказал Цуцуяну.

Он также отметил, что Румыния должна заниматься «своими делами», обеспечивать развитие экономики страны, а также делать всё необходимое, чтобы быть в максимальной безопасности, иметь возможность сдерживать определенные враждебные действия.

В пятницу, 28 июля, Румыния не дала пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7. На борту находились 165 пассажиров, в том числе сам вице-премьер.

«Ждите ответа, гады», — написал после этого Рогозин в своем Twitter.