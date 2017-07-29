Спасательная операция по поиску девятого члена экипажа сухогруза Anda, который затонул у берегов Крыма, приостановлена на ночь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что судно опрокинулось из-за шторма. На борту находились девять человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев. Как сообщили в СКР, один из членов экипажа пока не был найден. Жизням остальных моряков ничто не угрожает. Сейчас они находятся в ялтинской больнице.

Сухогруз перевозил 24 тыс. т пшеницы.