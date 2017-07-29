Вице-премьер России Дмитрий Рогозин планирует встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном 5 августа на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране.

Об этом зампред российского правительства заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Роухани в Тегеране, и там запланирована наша с ним встреча на полях этих торжеств», — сказал Рогозин.

По словам российского вице-премьера, у него с президентом Молдавии «будет серьезный разговор».

«Нам нужны гарантии, чтобы обеспечить нормальный диалог», — добавил он.

Кроме того, у вице-премьера также через неделю запланирована встреча с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

Визит Рогозина в Молдавию 28 июля был сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией под предлогом нахождения на борту «санкционной персоны».