Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о принятом законопроекте по антироссийским санкциям не может вызывать ничего, кроме недоумения. Об этом заявила в субботу, 29 июля, пресс-служба посольства России в США.

«В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений», — говорится в сообщении.

В посольстве выразили надежду, что между двумя странами удастся наладить сотрудничество по глобальным вопросам. И санкции больше не понадобятся.