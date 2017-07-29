Профессиональному ловцу понадобилось четыре часа, чтобы снять енота с крыши остановочного пункта «Хлебозавод» на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах, сообщает агентство «РИАМО».

Уточняется, что ловить зверька начали 28 июля в 22:00, а закончили уже в субботу в 02:00.

«Зверек выходил из своей норки по ночам, поэтому профессиональный ловец, которого мы наняли, приехал к 22 часам вечера в пятницу», – пояснила волонтер приюта в Некрасовке Яна.

Местные жители отметили, что енот поселился на остановке еще 3 июля. Они подкармливали его яблоками, персиками и куриными голенями.