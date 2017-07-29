США предоставили оборудование на сумму для украинского военного учебного центра в Львовской области на $22 млн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

В военном ведомстве сообщили, что в Яворове (Львовская область) «откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе». Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров.

США оказывают военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не «летального вооружения». Кроме того, американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.