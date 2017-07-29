Висячий пешеходный мост длиной около 500 м открыли в швейцарском кантоне Вале. Об этом сообщают местные СМИ.

Конструкцию назвали в честь одного из спонсоров строительства Чарльза Куонена. Мост находится на высоте около 800 м, его длина — 494 м, ширина — 65 см. Он соединяет города Грэхен и Церматт.

На строительство моста потратили примерно 730 тыс. швейцарских франков, что составляет около $750 тыс., уточняет «Федеральное агентство новостей».