Беспилотные автобусы начали перевозку пассажиров в Таллине в рамках пилотного проекта программы председательства Эстонии в Совете ЕС.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

Два автобуса вместимостью по восемь человек будут бесплатно возить пассажиров по маршруту от площади Виру до творческого центра «Котел культуры».

В каждом автобусе работает сопровождающий, который знакомит пассажиров с новой технологией.

Отмечается, что беспилотные автобусы станут одной из визитных карточек Таллина на время председательства Эстонии в Совете ЕС, которое началось 1 июля. Пилотный проект будет продолжаться до конца августа.