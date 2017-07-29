Соединенные Штаты Америки сократят штат американских дипведомств в России на 745 человек. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«Американские граждане вернутся домой, а россияне будут уволены», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, накануне российский МИД объявил, что США должны уравнять количество сотрудников с числом сотрудников российских диппредставительств в США с 1 сентября. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сократится до 455 человек. Кроме того, с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице.

Меры Москвы являются ответными. Ранее конгресс США одобрил законопроект об ужесточении санкций против РФ. Документ пока не подписан американским лидером Дональдом Трампом.