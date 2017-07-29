Якутский рудник «Мир» после обвала горной породы на шахте работает в штатном режиме.

«Рудник работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась», — сообщает пресс-служба компании «Алроса».

По данным пресс-службы, в результате обрушения породы на шахте рудника в городе Мирном один из рабочих оказался заблокированным в машине. Его высвобождают сотрудники МЧС. Других пострадавших нет.

Отмечается, что обрушение горной породы произошло на глубине 300 м. В этот момент в шахте находились 111 человек.