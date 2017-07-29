Плавучий космодром «Морской старт» будет модернизирован для запусков разрабатываемой ракеты среднего класса «Союз-5».

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, предполагается, что первые пуски новой ракеты будут осуществлены до 2022 года.

Комаров добавил, что для этих целей также модернизируются стартовые сооружения на Байконуре.

«Союз-5» — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезной нагрузки.