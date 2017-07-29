Крымское правительство отметило всплеск экономической активности после присоединения полуострова к России. Об итогах трех лет в субботу, 29 июля, сообщает министерство экономического развития Крыма.

За эти годы реальный сектор экономики региона вырос с 26,1 до 41,8%, инвестиции в основной капитал выросли на 28,2%, а продукция сельского хозяйства — сразу на 2,8%.

Также ведомство составило прогнозы на ближайшие годы.

«К примеру, уровень газификации к 2020 году должен составлять 98%. Сейчас эта цифра — 73,4%», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

Такие данные положительно оценил глава республики Сергей Аксенов.

«Цифры не спрятать — положительная динамика есть, и наша задача как правительства республики информировать людей о результатах своей работы», — написал он в своем Facebook.