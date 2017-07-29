Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким тех, кто пострадал при нападении предполагаемого исламиста в Гамбурге. Она также пообещала, что происшествие будет тщательно расследовано.

«Этот акт насилия должен быть расследован, и он будет расследован», — процитировала слова Меркель представитель кабмина Ульрике Деммер.

В своем обращении канцлер ФРГ также отметила, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел Томасом де Мезьером и главой Гамбурга Олафом Шольцем.

Ранее власти Гамбурга заявили, что беженец Ахмад A., напавший в пятницу с ножом на людей в супермаркете Гамбурга и арестованный полицией, является радикальным исламистом.