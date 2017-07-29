В результате беспорядков на улицах Лондона ранен полицейский. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

Полицейский пострадал во время уличных беспорядков на востоке британской столицы, которые происходили 28 и 29 июля. Их участники бросали в правоохранителей петарды, бутылки, били стекла в домах, забаррикадировали одну из улиц. Один из протестующих — 17-летний юноша — был задержан полицией за нанесение тяжких телесных повреждений.

Причиной для стихийной акции протеста послужила гибель 20-летнего Рашана Чарльза. Накануне он, убегая от полицейских, скрылся в одном из магазинов, где проглотил некий предмет, после чего был направлен в больницу, где вскоре скончался.

Протестующие считают, что в смерти Чарльза виновны преследовавшие его правоохранители.