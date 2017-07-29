По предварительным данным, один человек пострадал при обвале горной породы в субботу, 29 июля, на шахте рудника «Мир» компании «Алроса» в городе Мирном в Якутии.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

«В результате обрушения породы на глубине около 300 м под завалом оказалась погрузочная машина с одним рабочим», — цитирует агентство собеседника.

Уточняется, что всего на момент ЧП в шахте находились 111 человек. Эвакуация не проводилась, рудник работает в штатном режиме.