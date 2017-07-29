В субботу, 29 июля, два беспилотных автобуса начали перевозить пассажиров в Таллине. Они будут передвигаться шесть дней в неделю по маршруту от площади Виру до творческого центра «Котел культуры», где проходят основные мероприятия во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

Об этом сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Уточняется, что в каждом таком автобусе будет работать сопровождающий, который познакомит пассажиров с новой технологией.

Пилотный проект продлится до конца августа.