Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия выяснит, кто стоял за решением о запрете на пролет самолета с ним на борту через Румынию.

«Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе... Наши санкции будут выверенными и очень адресными», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей.

Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.