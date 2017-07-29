Спасатели вытащили из Борисовского пруда пьяного мужчину, который на спор спрыгнул с моста. Инцидент произошел в субботу около 16:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Заметить мужчину удалось спасателям во время патрулирования Каширского шоссе.

«В 16:04 спасатели подняли мужчину на катер. Он оказался гражданином Узбекистана с признаками алкогольного опьянения», — цитирует сотрудников пресс-службы «РИА Новости».

Мужчина рассказал спасателям, что совершить такой поступок он решил из-за спора с друзьями. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.