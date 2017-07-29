Установлен круг участников массовой драки на берегу озера Байкал, в которой погиб двадцатилетний борец Юрий Власко. Об этом в субботу сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

«Смертельные ранения молодому человеку были причинены в ходе массовой драки. В настоящее время круг участников конфликта в основном определен, ведется работа по установлению среди них подозреваемых», — цитирует Столярова «РИА Новости».

Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе в полутяжелом весе. Спортсмен входил в молодежную сборную России.

По данным СМИ, Власко поехал на Байкал для того, чтобы показать природу гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева. Очевидцы уточняют, что спортсмен получил смертельный удар ножом в шею во время массовой драки.