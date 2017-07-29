Российские школьники, принимавшие участие в Международной выставке юных изобретателей в городе Нагоя, завоевали пять медалей: одну серебряную и четыре бронзовые.

Об этом сообщил Вадим Гусев, генеральный директор Научно-технической ассоциации «Технопол-Москва», выступившей организатором поездки российской команды на это мероприятие.

«У нас пять медалей на 11 участников, в том числе одно «серебро» и четыре «бронзы», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, несколько школьников получили специальные призы.

«Я считаю, что в процентном соотношении это очень хороший результат, который превзошел все наши ожидания», — отметил Гусев.

Серебряную медаль получил десятиклассник Максим Бушуев из школы информатики «Вектор ++» в городе Саров. Он привез на выставку миниатюрный роботизированный автомобиль, способный распознавать дорожные знаки и сигналы светофоров, а также снижать скорость или останавливаться в зависимости от полученной информации.

Бронзовые награды завоевали ученики московских школ Дмитрий Затекин,представивший прототипы двух андроидов для исследования планет с адаптивным взаимодействием, и Степан Лапшинов, который изобрел модель робота для использования на заводах по переработке радиоактивных отходов.

Еще одну бронзу получила и пермская школьница Ирина Масленникова. Созданный ей компактный портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с открытым или закрытым переломом конечностей вызвал большой интерес со стороны специалистов. Кроме того, бронзовая медаль досталась Марии Яушкиной из Сарова, которая сконструировала автономное устройство, определяющее источник звука.