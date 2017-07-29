Пожар произошел на складе с боеприпасами на территории воинской части в населенном пункте Галичный в Хабаровском крае в субботу, 29 июля. В настоящее время взрывы прекратились, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Загорелся заглубленный склад с авиационно-ракетным вооружением. Взрывы боеприпасов прекратились, наблюдается сильное задымление», — цитирует слова собеседника агентство.

Он также отметил, что ближайшие жилые дома находятся в 3 км от воинской части. Причины возгорания выясняются, к тушению пожара планируется привлечь авиацию.

Ранее сообщалось, что пожар и последующие взрывы на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области стоили Украине $1 млрд.