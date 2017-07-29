Министерство иностранных дел Польши полагает, что у Еврокомиссии (ЕК) нет оснований для запуска санкционной процедуры против страны из-за решения о судебной реформе. Об этом в субботу Польскому агентству печати заявил замминистра иностранных дел Конрад Шиманьский.

В субботу Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы, дав польским властям месяц на устранение нарушений. Письмо с официальным уведомлением было направлено польским властям после того, как 28 июля был официально опубликован закон о работе всеобщих судов.

ЕК возмутило то, что новый документ устанавливает разный пенсионный возраст для судей-мужчин и судей-женщин — 65 и 60 лет соответственно. По словам вице-председателя комиссии Франса Тиммерманса, это нарушает договор о гендерном равенстве и трудоустройстве.

«Нужно помнить, что социальная политика и организация судебной системы лежит в компетенции стран-членов (Евросоюза)», — заявил Шиманьский.

Также закон передает министру юстиции полномочия по назначению и смещению судей, назначению и увольнению руководителей судов, что, как считают в ЕК, может подорвать независимость польских судов.

В ответ замглавы польского МИД пояснил, что руководители в судах играют чисто административную роль, а все важные решения принимаются судьями, ведущими то или иное дело.

«Действуют все процессуальные гарантии и возможности для оспаривания. Поэтому мы считаем позицию ЕК безосновательной», — цитирует замминистра ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЕС заявил о готовности принять санкции против Польши, если власти этой страны одобрят новые законы по судебной системе.