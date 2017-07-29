Полиция Австралии арестовала в Сиднее четверо человек в ходе спецоперации.

Об этом заявили правоохранительные органы в субботу, 29 июля.

«Четверо взяты под стражу, они привлечены к следственным действиям», — цитирует сообщение ТАСС.

СМИ стало известно, что рейды Федеральной полиции Австралии, полиции штата Новый Южный Уэльс и Австралийской службы безопасности были связаны с информацией о заговоре с целью взрыва самолета. Официально пока эта версия не подтверждается.