Президент России Владимир Путин назначил заместителя директора департамента информационной политики МИД РФ Александра Сурикова чрезвычайным и полномочным послом России в Мозамбике. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Сурикова Александра Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик», — сказано в указе.

Также представлен указ об освобождении от данной должности Андрея Кемарского, который был послом в Мозамбике с 17 июня 2010 года. С 2001 по 2002 год он являлся замдиректора департамента Африки МИД России.