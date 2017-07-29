Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому система управления Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа будет усовершенствована. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, в состав Объединенной группировки войск привлекаются соединения, воинские части, подразделения (органы) войск Национальной гвардии и Вооруженных сил, органы и подразделения внутренних дел, МЧС, ФСБ, ФСО и федеральных государственных органов, где предусмотрена военная служба.

Руководить деятельностью объединенных войск будет директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России — главнокомандующий войсками Нацгвардии РФ. Он определяет состав группировки войск Нацгвардии самостоятельно, а в отношении других войск — на основании предложений руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов.

Единое управление соединениями, воинскими частями, подразделениями и органами обеспечивает командующий Объединенной группировкой войск.