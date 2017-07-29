Жительницы Сочи Анник Кесян и Марина Джанджгава были помилованы президентом России Владимиром Путиным.

Указы об этом опубликованы на портале правовой информации. «Помиловать Кесян Анник Ованесовну, 1959 года рождения, осужденную 17 августа 2015 года Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — цитирует один из указов «РИА Новости».

Указ в отношении Джанджгавы аналогичен. Оба документа содержат отсылку к принципу гуманности, которым руководствовался глава государства в своем решении.

Кесян и Джанджгава были признаны виновными в том, что отправили смс-сообщения о передвижении российской боевой техники своим друзьям в Грузию перед началом грузино-осетинского конфликта в 2008 году.