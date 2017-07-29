Московские власти рассмотрят проекты строительства новых линий метро, которые свяжут столицу с Троицким и Новомосковским округами (ТиНАО).

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Twitter.

Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий @MoscowMetro на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 29, 2017

«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий московского метро на перспективу в поселки Северный, Внуково и город Троицк», — написал градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что Сокольническую линию столичного метро продлят до Коммунарки к 2019 году.

Новый участок красной ветки пройдет в полосе магистрали Солнцево–Бутово–Видное. Общая протяженность проектируемого участка составит 11,6 км. По плану на нем должны появиться станции «Филатов луг», «Прошкино», «Ольховское», «Столбово».