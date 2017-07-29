Собянин анонсировал строительство новых линий метро в ТиНАО
Московские власти рассмотрят проекты строительства новых линий метро, которые свяжут столицу с Троицким и Новомосковским округами (ТиНАО).
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Twitter.
«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий московского метро на перспективу в поселки Северный, Внуково и город Троицк», — написал градоначальник.
Ранее Собянин сообщал, что Сокольническую линию столичного метро продлят до Коммунарки к 2019 году.
Новый участок красной ветки пройдет в полосе магистрали Солнцево–Бутово–Видное. Общая протяженность проектируемого участка составит 11,6 км. По плану на нем должны появиться станции «Филатов луг», «Прошкино», «Ольховское», «Столбово».