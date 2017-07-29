Глава минобороны Румынии Адриан Цуцуяну считает неуместной реакцию российского вице-премьера Дмитрия Рогозина на действия румынских властей, не пустивших российский пассажирский самолет. Об этом Цуцуяну заявил журналистам в субботу, 29 июля.

«Не думаю, что мы должны превращать это в дискуссию. С нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других», — цитирует Цуцуяну «Федеральное агентство новостей».

В пятницу, 28 июля, Румыния под предлогом «санкционной персоны» на борту не дала пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7. На борту, направлявшемся в Кишинев, находились 165 пассажиров, в том числе сам Рогозин.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал после этого российский вице-премьер в своем Twitter.