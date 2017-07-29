Правящая в Пакистане партия «Пакистанская мусульманская лига (Н)» утвердила в качестве нового премьер-министра Шехбаза Шарифа, который является братом прежнего главы правительства.

Об этом заявили местные СМИ со ссылкой на источники в партии.

На данный момент Шехбаз Шариф является главным министром провинции Пенджаб, и, чтобы вступить в должность, он должен стать членом парламента, и, поскольку у Пакистанской национальной лиги большинство, проблем с формированием правительства возникнуть не должно, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что бывший премьер, Наваз Шариф, отстраненный в пятницу, 28 июля, сам предложил в преемники младшего брата.