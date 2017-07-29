На 87-м году жизни умер академик РАН, дипломат, советский и российский ученый Юрий Рыжов.

Он был одним из основателей Московской Хельсинской группы (МХГ), работал послом России во Франции.

«Московская Хельсинкская группа выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича и скорбит вместе с ними», – говорится в сообщении на сайте МХГ в субботу.

Юрий Рыжов – советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, доктор технических наук, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН. В 1997 году был награжден медалью «Защитника свободной России».

Он родился 28 октября 1930 года. В 1989-1991 годах был депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992-1999 годах работал послом России во Франции.

Как сообщается, прощание с Рыжовым состоится в Сахаровском центре. Время и дата пока уточняются.