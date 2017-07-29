Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы, польским властям дали месяц на устранение нарушений.

Об этом сообщается в заявлении комиссии, распространенном СМИ в субботу, 29 июля.

Письмо с официальным уведомлением было направлено властям Польши после того, как 28 июля был официально опубликован закон о работе всеобщих судов. Европу возмутило то, что новый документ устанавливает разный пенсионный возраст для судей-мужчин и судей-женщин. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, это нарушает договор о гендерном равенстве и трудоустройстве. Также закон передает министру юстиции полномочия по назначению и смещению судей, что может подорвать независимость польских судов.

Ранее сообщалось, что ЕС заявила о готовности принять санкции против Польши, если власти этой страны одобрят новые законы по судебной системе