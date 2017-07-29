Спасатели ПСС «Пансионат» достали из озера Школьное в Зеленоградском округе мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел 29 июля в 12:30. Отмечается, что мужчина 1986 года рождения решил искупаться в неположенном месте. До начала спасательной операции он успел отплыть на 70 метро от берега.