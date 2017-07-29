Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке, пострадали члены экипажа. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Крушение произошло во время взлета самолета с острова Сан-Томе и Принсипи в Гвинейском заливе.

«При взлете с острова Сан-Томе и Принсипи потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация — это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета», — написал Лавренюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все члены экипажа живы, но получили травмы.