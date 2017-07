Президент США Дональд Трамп указал на противоречивость сообщений американских СМИ о «вмешательстве» РФ в американские выборы, снова назвав это дело «охотой на ведьм».

«Другими словами, Россия была против Трампа на выборах 2016 года — и почему нет, я хочу сильные вооруженные силы и низкие цены на нефть. Охота на ведьм!» — написал лидер США в своем микроблоге в Twitter.

In other words, Russia was against Trump in the 2016 Election - and why not, I want strong military & low oil prices. Witch Hunt! https://t.co/mMSxj4Su5z