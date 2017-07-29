Президент США Дональд Трамп указал на противоречивость сообщений американских СМИ о «вмешательстве» РФ в американские выборы, снова назвав это дело «охотой на ведьм».

«Другими словами, Россия была против Трампа на выборах 2016 года — и почему нет, я хочу сильные вооруженные силы и низкие цены на нефть. Охота на ведьм!» — написал лидер США в своем микроблоге в Twitter.

In other words, Russia was against Trump in the 2016 Election - and why not, I want strong military & low oil prices. Witch Hunt! https://t.co/mMSxj4Su5z — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

К тексту твита Трамп прикрепил ссылку на материал телеканала Fox, где приводятся показания руководителя Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Браудер утверждает, что компания Fusion GPS, которая, как сообщали СМИ, собирала компромат на американского президента, действовала якобы «от имени российского правительства» в противовес санкциям США против России и, в частности, против акта Магнитского. В докладе упоминается и российский адвокат Наталья Весельницкая.

«То, с чем я знаком, — это роль Fusion GPS и Гленна Симпсона, работающих от имени правительства России, чтобы уничтожить акт Магнитского», — приводит телеканал слова Браудера.

Газета The New York Times ранее писала, что исследовательскую фирму Fusion GPS во главе с Гленном Симпсоном наняли сторонники демократов и противники Трампа среди республиканцев во время предвыборной гонки.