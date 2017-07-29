Согласно проведенному в Германии опросу 83% немцев не поддерживают введение новых санкций США против России. Об этом сообщает Spiegel Online.

При этом 11% опрошенных затруднились ответить, а 6% высказались за введение антироссийских санкций.

Такие результаты журналисты издания связывают с прошедшими ранее в Германии дебатами, на которых пояснялось, что новые санкции США могут негативно сказаться на энергетическом секторе Германии.

Помимо этого, только 13% респондентов заявили, что США являются надежным партнером по поставкам энергии. Еще в марте такого мнения придерживались 24% немцев, а в 2013 году в Соединенных Штатах партнера видели 50%

Опрос проводился институтом Forsa по заказу компании Wintershall — дочернего предприятия компании группы BASF, которая принимает участие в строительстве «Северного потока–2».

Ранее сенат США одобрил законопроект о расширении санкций в отношении России, Ирана и Ирака. После этого Евросоюз заявил, что категорически не приемлет закон в таком варианте, так как санкции могут затронуть европейские компании.