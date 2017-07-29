Президент России Владимир Путин 30 июля будет участвовать в торжественных мероприятиях, в том числе в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Об этом заявила пресс-служба Кремля.

«Тридцатого июля 2017 года Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что Главный военно-морской парад, в котором примут участие моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии проходит в России впервые.

Боевые корабли пройдут по акватории Невы и главному рейду Кронштадта.