13 украинцев были задержаны на границе с Россией за попытку нелегально попасть в РФ. Об этом сообщает государственная служба Украины.

«В рамках проведения совместной пограничной операции «Граница-2017» на направлении населенных пунктов Охримовка (Украина) — Красное (РФ) с помощью тепловизора были обнаружены два движущихся к границе неизвестных транспортных средства», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Пограничники задержали «УАЗ» в трех метрах от границы. В автомобиле находились 12 человек. Водитель второго авто попытался скрыться, однако также был задержан после предупредительных выстрелов.

«Все люди являются гражданами Украины — жителями Харьковской области Волчанского района. Сейчас украинцы задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины», — сообщает ведомство.