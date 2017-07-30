История в датах: 30 июля
День Военно-Морского Флота РФ, провозглашение Иерусалима столицей и другие события этого дня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
30 июля — День Военно-Морского Флота РФ. В этот день свой праздник отмечают люди, связавшие свою жизнь и службу с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил
30 июля 1980 года был принят один из основных законов Израиля, который провозглашает Иерусалим единой и неделимой столицей государства. Среди прочего закон гарантирует защиту и неприкосновенность святых мест
30 июля британское издательство Penguin Books выпустило первую книжку в мягкой обложке
Фото: common.wikimedia.org
30 июля 1984 года на канале NBC начался показ телесериала «Санта-Барбара». Сериал шел с 30 июля 1984 года
по 15 января 1993 года
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