30 июля — День Военно-Морского Флота РФ. В этот день свой праздник отмечают люди, связавшие свою жизнь и службу с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил