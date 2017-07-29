Российским туристам не потребуется переселение в другие гостиницы из турецкого отеля Eldar Resort, где в субботу, 29 июля, произошел пожар. Пламя не затронуло номера, где проживают постояльцы, сообщила советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

«Пожар не затронул номерной фонд отеля, так как произошел в служебных помещениях», — цитирует Сергееву «РИА Новости».

Она также уточнила, что сейчас ситуация налаживается. Ростуризм постоянно находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации. На данный момент жалоб и обращений в ведомство не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали три российских туриста. По последним данным, из гостиницы были эвакуированы не менее 400 отдыхающих, 100 из них россияне.