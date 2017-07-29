Суббота, 29 июля, стала самым теплым днем 2017 года в Москве и области. Об этом сообщили в Росгидромете.

«К полудню воздух на главной метеостанции столицы — ВДНХ — прогрелся до +29,9 градуса. До этого самым теплым днем года считался четверг, 27 июля, когда максимальная температура воздуха составила +29,1 градуса. Таким образом, суббота, 29 июля, уже становится самым теплым днем этого года», — говорится в заявлении метеослужбы.

При этом синоптики отмечают, что воздух в столичном регионе продолжает прогреваться, и столбики термометров могут показать до +33 градусов.

Однако это далеко не рекорд. В 2010 году 29 июля было зафиксировано +38,2 градуса, что стало самым высоким температурным показателем в Москве за всю историю метеонаблюдений.

На воскресенье синоптики прогнозируют, что жара спадет до +25...+27 градусов.

В августе ожидается, что погода существенно не изменится. Резких температурных скачков и аномальных осадков не прогнозируется.