Самолет Boeing-737, совершая посадку в аэропорту Дедхорс на Аляске, сбил насмерть оленя-карибу. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сообщается, что животное выбежало на посадочную полосу перед самолетом. У пилотов не осталось времени, чтобы избежать столкновения, в результате инцидента олень был обезглавлен ударом шасси.

Уточняется, что произошедшее не помешало самолету совершить посадку.

Воздушное судно приземлялось вблизи поселения Прадхо-Бей на севере Аляски. Самолет зафрахтован ConocoPhillips.