Boeing сбил оленя при посадке на Аляске
Самолет Boeing-737, совершая посадку в аэропорту Дедхорс на Аляске, сбил насмерть оленя-карибу. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».
Сообщается, что животное выбежало на посадочную полосу перед самолетом. У пилотов не осталось времени, чтобы избежать столкновения, в результате инцидента олень был обезглавлен ударом шасси.
Уточняется, что произошедшее не помешало самолету совершить посадку.
Воздушное судно приземлялось вблизи поселения Прадхо-Бей на севере Аляски. Самолет зафрахтован ConocoPhillips.