Военные Ирана прокомментировали предупредительную стрельбу ВМС США в Персидском заливе, назвав произошедшее провокацией. Об этом в субботу сообщил иранский телеканал IRIB.

«Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива <...> американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива», — приводит телеканал заявление флота Корпуса стражей исламской революции, пишет «РИА Новости».

Отмечается также, что иранские корабли не стали обращать внимание на «провокационные» и «непрофессиональные» действия американского флота и продолжили дежурство уже после того, как корабли ВМС США покинули район.

Напомним, предупредительная стрельба военных кораблей по отношению к иранским катерам на этой неделе происходила в Персидском заливе дважды.