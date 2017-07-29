Корабль «Ураган», вооруженный ракетами «Калибр», вступит в строй до конца 2017 года.

Об этом заявили в Министерстве обороны в субботу, 29 июля.

«После спуска на воду начнутся швартовые испытания, наладка, центровка всех основных агрегатов, и я думаю, что вполне реально до конца года этот корабль сдать флоту, будем надеяться», — цитирует «РИА Новости» сообщение замглавы военного ведомства Юрия Борисова.

«Ураган» предназначен для обеспечения прикрытия прибрежных районов России и способен нанести удар крылатыми ракетами по наземным целям на расстоянии до 2,6 тыс. км.

Сам Борисов принял участие в церемонии спуска на воду нового судна, заложенного в конце 2015 года.