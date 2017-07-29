Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил соболезнования в связи с гибелью борца Юрия Власко.

Тело 20-летнего спортсмена было найдено на берегу Байкала с признаками насильственной смерти.

«Юрий был душой нашей многонациональной команды и одержим желанием реализоваться. Он был фундаментом сборной команды и по большому счету олимпийской надеждой. <…> Это трагедия семьи и нашей организации», — цитирует Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

По его словам, Власко «был очень талантливым, светлым, открытым и абсолютно беззлобным».

По данным СМИ, спортсмен поехал на Байкал для того, чтобы показать природу гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева. Очевидцы уточняют, что спортсмен получил смертельный удар ножом в шею во время массовой потасовки.

Ранее сообщалось, что по факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело, ведется расследование.